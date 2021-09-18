    العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    العالم في صور

    المصدر:
    • رويترز .إي.بي.إي
    التاريخ:

    صورة نشرتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن إطلاق تجربة صاروخية من قطار بمكان لم تعلن عنه بيونغيانع في تصعيد بين الكوريتين .

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    مسنة أمريكية تذرف الدموع أمام نصب تذكاري في نيويورك بمناسبة الذكرى الـ 20 لهجمات 11 سبتمبر .

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    طلبة يقفون في فناء مدرسة بمدينة مليحة السورية في إصرار على استئناف الدراسة يعكس تحدياً لكل الظروف .

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    تصادم مركبات على أحد شوارع مدينة بيرنيس الفرنسية جراء سقوط أمطار غزيرة وتقلبات في الطقس .

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    طفلة تسير بجوار مياه الصرف الصحي بأبوجا في صورة تعكس حجم معاناة نيجيريا التي تواجه أسوأ حالات تفشي للكوليرا .

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    فتاتان أفغانيتان تلهوان بإحدى الألعاب في مدينة للملاهي بكابول في مؤشر على عودة الهدوء .

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    عناصر الدفاع المدني خلال تعقيم الأماكن العامة حيث تكثف السلطات جهودها من أجل القضاء على فيروس كورونا بشكل نهائي.

     

     

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