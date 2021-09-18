العالم في صور

المصدر: رويترز .إي.بي.إي

صورة نشرتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن إطلاق تجربة صاروخية من قطار بمكان لم تعلن عنه بيونغيانع في تصعيد بين الكوريتين .

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مسنة أمريكية تذرف الدموع أمام نصب تذكاري في نيويورك بمناسبة الذكرى الـ 20 لهجمات 11 سبتمبر .

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طلبة يقفون في فناء مدرسة بمدينة مليحة السورية في إصرار على استئناف الدراسة يعكس تحدياً لكل الظروف .

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تصادم مركبات على أحد شوارع مدينة بيرنيس الفرنسية جراء سقوط أمطار غزيرة وتقلبات في الطقس .

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طفلة تسير بجوار مياه الصرف الصحي بأبوجا في صورة تعكس حجم معاناة نيجيريا التي تواجه أسوأ حالات تفشي للكوليرا .

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فتاتان أفغانيتان تلهوان بإحدى الألعاب في مدينة للملاهي بكابول في مؤشر على عودة الهدوء .

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عناصر الدفاع المدني خلال تعقيم الأماكن العامة حيث تكثف السلطات جهودها من أجل القضاء على فيروس كورونا بشكل نهائي.

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