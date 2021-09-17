الجيش الأمريكي يعتذر عن مقتل 10 مدنيين بالخطأ في كابول

المصدر: أ ف ب

أقر الجيش الأمريكي، اليوم، بأن ضربته الأخيرة نهاية أغسطس في كابول، التي أسفرت عن مقتل عشرة مدنيين، بينهم ما يصل إلى سبعة أطفال، كانت خطأ.

وقال الجنرال كينيث ماكينزي، قائد القوات الأمريكية في أفغانستان قبل انسحابها النهائي: «من غير المرجح أن تكون السيارة ومن قُتلوا على صلة بتنظيم داعش، أو أن يكونوا قد شكَّلوا تهديداً مباشراً للقوات الأمريكية».

وأضاف ماكينزي أن «تحقيقنا خلص إلى أن هذه الضربة كانت خطأ مأسوياً»، مؤكداً تحمل «المسؤولية كاملة».

وتابع: «أقدِّم تعازي الصادقة إلى عائلة من قُتلوا وأصدقائهم»، مذكِّراً بأن الضربة، التي نُفذت بواسطة طائرة مسيرة في 29 أغسطس في العاصمة الأفغانية، كانت تهدف إلى منع «خطر وشيك»، بعد بضعة أيام من هجوم شنه «داعش» وأسفر عن مقتل 13 عسكرياً أمريكياً قرب مطار كابول.

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