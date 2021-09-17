إعصار تشانثو يغرق ويشلّ جزيرة جيجو الكورية الجنوبية

المصدر: يونهاب

مع مرور إعصار تشانثو بالقرب من جزيرة جيجو، تسبب في هطول أمطار غزيرة ورياح شديدة، ما أدى إلى غمر الأحياء منخفضة الارتفاع وسقوط الأشجار وأعمدة الإضاءة وتعطل الرحلات الجوية.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة إن الإعصار كان أقرب ما يكون من الجزيرة في الساعة السابعة صباح اليوم، حيث مر على بعد 60 كيلومترا جنوب شرق مدينة سيوغيبو، وتحرك شرقا باتجاه المضيق الكوري، البحر الذي يمر بين كوريا واليابان بسرعة 21 كيلومترا في الساعة.

أدى الإعصار الرابع عشر لهذا الموسم إلى هطول أمطار على الجزيرة بلغ معدلها أكثر من 1,000 مليمتر في بعض المناطق الجبلية منذ وقت مبكر من الأسبوع، مع اقترابه من الجزيرة من الجنوب.

وفي غضون الليل، أسقط الإعصار الأشجار وأعمدة الإنارة ومزق أجزاء من حواجز الحراسة وأغرق الطرق والأراضي الزراعية، وفقا لمقر مكافحة الكوارث والسلامة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

ومن الساعة 12 إلى 6 صباحا، استجاب رجال الإطفاء إلى 16 بلاغا عن غرق أنظمة الصرف، وورد نحو 60 تقريرًا عن وقوع أضرار هيكلية منذ يوم الاثنين عندما بدأت الجزيرة في التعرض للتأثيرات غير المباشرة للإعصار.

ومنعت حكومة الجزيرة دخول عشرات المناطق المنخفضة المعرضة للفيضانات والانهيارات الأرضية. وفي صباح يوم الجمعة، تم إلغاء 23 رحلة جوية من وإلى جيجو وتم إيقاف 48 عبّارة على 29 طريقًا يربط الجزيرة وأجزاء أخرى من البلاد.

حتى من الساعة 6 صباحًا، هطلت أمطار بمعدلات وصلت إلى 50 ملم على الجزيرة، مع هبوب رياح قوية تتراوح من 30 إلى 40 مترًا في الثانية. وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من استمرار هطول أمطار غزيرة تصل إلى 80 ملم خلال النهار. وتم إصدار تحذير من الأعاصير في الجزيرة ومياهها القريبة وبوسان وبعض أجزاء إقليمي جولا الجنوبي وكيونغ سانغ الجنوبي.

وفي بعض المدن الجنوبية الغربية، بما في ذلك يوسو وسونتشون، تم إجلاء 196 من السكان مؤقتًا خوفًا من الانهيارات الأرضية ولم يتمكن حوالي 130 شخصًا من العودة إلى منازلهم.

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