بدء الاقتراع في الانتخابات التشريعية الروسية

المصدر: أ ف ب

بدأ الناخبون الروس المشاركة اليوم الجمعة في الانتخابات التشريعية الموزعة على ثلاثة أيام مع فتح مراكز الاقتراع في أقصى الشرق الروسي، في استحقاق منع فيه غالبية معارضي الكرملين من المشاركة.

وقالت رئيسة اللجنة الانتخابية إيلا بامفيلوفا خلال اجتماع بث مباشرة عبر موقعها الرسمي "هيا بنا ننتخب!".

وفتحت مراكز الاقتراع أولا في مناطق كامتشاتكا وتشوكوتكا في أقصى الشرق الروسي عند الساعة الثامنة صباحا من اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (الساعة 20:00 ت غ الخميس) علما أن في روسيا 11 توقيتا مختلفا.

وقالت أينغا إيرينا؛ مسؤولة اللجنة الانتخابية المحلية في بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي كبرى مدن شبه حزيرة كامتشاتكا خلال اجتماع عبر الفيديو مع اللجنة الانتخابية المركزية "لدينا يوم جميل مشمس وفتحت مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة بالتحديد".

وأكدت"سنبذل قصارى جهدنا لكي تجرى العملية الانتخابية بانفتاح وشفافية".

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