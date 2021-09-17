فيديو يوثّق إطلاق كوريا الشمالية صواريخ محمولة من قطار

المصدر: البيان

تداولت مواقع إعلامية مقاطع فيديو تظهر صواريخ أطلقتها كوريا الشمالية، كانت محمولة على عربات سكك حديدية.

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الجنوبية، أمس الخميس، أن الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية، صباح أول أمس الأربعاء، كانت اختبارا "لنظام صاروخي جديد محمول على عربات سكك حديدية".

وأوضحت الوكالة أن الصواريخ انطلقت لمسافة 800 كم قبل أن تضرب هدفا في البحر قبالة الساحل الشرقي لكوريا الشمالية.

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي، أول أمس الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة مجهولة الهوية نحو بحر اليابان.

كما أوضحت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أنه، "تم رصد إطلاق جسم غير محدد، من السواحل الشرقية إلى البحر".

وأعلن خفر السواحل الياباني، أنه من المحتمل أن تكون كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخا باليستيا، حسبما ذكرت وكالة "كيودو".

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