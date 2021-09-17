أكثر من مليار صيني تلقوا جرعتي لقاح «كورونا»

المصدر: بكين - وكالات

أظهرت أرقام رسمية للحكومة الصينية، أمس، أن أكثر من مليار شخص طعموا بجرعتي لقاح بشكل كامل ضد فيروس كورونا (كوفيد19).

وأعلنت الحكومة الصينية، أنها لقّحت بشكل كامل أكثر من مليار شخص ضد (كوفيد19) على أراضيها، بما يتجاوز 70% من سكانها.

وقال الناطق باسم لجنة الصحة الوطنية الصينية مي فنغ، في مؤتمر صحافي: إن «2.16 مليار جرعة من لقاحات (كوفيد19) أُعطيت حتى الآن في الصين»، حسبما نقلته وكالة الأنباء الصينية.

والصين هي الدولة الأكثر تعداداً للسكان في العالم (1.4 مليار نسمة) وظهر فيها الفيروس أواخر عام 2019. ووفقاً للأرقام الرسمية، سجلت الصين 95.413 حالة إصابة بفيروس كورونا، توفي منهم 4636 حالة.

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