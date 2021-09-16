بنك البذور في يوننان.. سفينة نوح الحياة البريّة بالصين

المصدر: البيان

قال يو فوكيانغ، كبير المهندسين في معهد كونمينغ لعلم النباتات بالأكاديمية الصينية للعلوم ونائب مدير بنك الأصول الوراثية للحياة البرية في جنوب غرب الصين، خلال مؤتمر صحفي عقد حول قضايا الحفاظ على التنوع البيولوجي في مقاطعة يوننان، في 13 سبتمبر الجاري، إن عدد أنواع بذور النباتات المحفوظة في بنك الأصول الوراثية للحياة البرية في جنوب غرب الصين قد بلغ 10601 نوع و85046 بذرة، وهو مايمثل 36٪ من العدد الإجمالي لأنواع النباتات المزهرة في الصين؛ و2093 نوعًا و24100 بذرة من مواد زراعة النباتات المخبرية؛ و7324 نوعًا و 65456 بذرة من المواد الجزيئية للأحماض النووية، و2280 نوعًا و22800 بذرة من السلالات الميكروبية و2203 أنواع و 60262 بذرة من موارد الأصول الوراثية الحيوانية.

وتحتوي مقاطعة يونان على أكثر من 16000 نوع من النباتات، وهو ما يمثل حوالي 50٪ من إجمالي الأنواع في الصين. ويوفر أساسا قويا للموارد الأساسية لتطوير التكنولوجيا الحيوية في الصين في المستقبل، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

وقد شرعت الصين في إنشاء بنك الأصول الوراثية للحياة البرية في مقاطعة يونان في العام 2004، وانطلق في العمل في العام 2007.

ويمثل بنك الأصول الوراثية للحياة البرية في جنوب غرب الصين قاعدة علمية وتكنولوجية وطنية مهمّة، تعمل من أجل الحفاظ على الأصول الوراثية للحياة البرية، ويُعرف أيضًا باسم "سفينة نوح" للحياة البرية في الصين.

بالإضافة إلى ذلك، يقوم بنك الأصول الوراثية للحياة البرية في جنوب غرب الصين بمشاركة المعلومات والبيانات والأصول الوراثية للمعلومات المتعلقة بعلم النبات وطرق الحفاظ على الأنواع وحالة الحفظ من خلال مواقعه الرسمية على الانترنت.

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