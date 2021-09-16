مقتل قائد تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليل أمس الأربعاء أنّ قوات بلاده قتلت قائد تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى عدنان أبو وليد الصحراوي.

وقال ماكرون في تغريدة على تويتر إنّ قائد التنظيم الإرهابي "تمّ تحييده"، في مصطلح عسكري أوضح الإليزيه أنّه يعني أنّه "قتل".

وأضاف الرئيس الفرنسي "هذا نجاح كبير آخر في معركتنا ضدّ الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل".

ويعد أبو الوليد الصحراوي أحد أكثر الإرهابيين المطلوبين لفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، التي سبق أن خصصت مكافأة لمن يقدم أية معلومات حوله، وذلك نظير ضلوعه في عدة عمليات إرهابية دموية في منطقة الصحراء الكبرى.

وسبق لأبو الوليد الصحراوي الضلوع في عملية اختطاف عاملي الإغاثة الإسبانيين أينوا فرنانديز دي رينكون وإنريك جونيالونس، بالإضافة لشابة إيطالية في 22 أكتوبر 2011، وذلك قبل إطلاق سراحهم بفِعل دفع فدية.

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