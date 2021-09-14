السجن 53 سنة لأمريكي دبَّر هجوماً على مسجد

المصدر: أ ف ب

حُكم على أمريكي بالسجن 53 عاماً لتدبيره هجوماً بقنبلة على مسجد في أغسطس 2017 لم يسفر عن وقوع ضحايا.

وكان مايكل هاري (50 عاماً) أدين بشن الهجوم على مركز بلومينغتون الإسلامي في ولاية مينيسوتا، في ختام محاكمة جرت خلال ديسمبر 2020.

وحكم عليه قاضٍ فدرالي بالسجن 53 عاماً بعد الاستماع إلى شهادات مسلمين أفادوا أنهم ما زالوا تحت وقع الصدمة من جراء التفجير الذي وقع فيما كانوا يؤدون الصلاة.

وقالت مساعدة وزير العدل، ليزا موناكو، في بيان، إن «هاري سعى لإرهاب مجموعة دينية بكاملها، والعقوبة المفروضة عليها تُظهر بوضوح أنه لن يُسمح بأعمال الكراهية هذه».

وكان المسؤول الأمني المحلي السابق يترأس مجموعة متطرفة تُعرف باسم «وايت رابيتس»، وكلَّف رجلين مهاجمة المسجد، فألقيا قنبلة يدوية الصنع في 5 أغسطس 2017 على مكتب إمام المسجد.

وكان عدد من المصلين في المسجد خلال الهجوم الذي لم يوقع أي إصابات، غير أن الحريق الذي اندلع تسبب في «أضرار جسيمة»، وفق وزارة العدل.

وفرَّ المهاجمون الثلاثة، وتم توقيفهم بعد أشهر من التحقيقات.

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