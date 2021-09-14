الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين

المصدر: رويترز

صعد الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين مقابل سلة من العملات الرئيسية أمس الاثنين، بينما تتزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) قد يخفض مشترياته للأصول عاجلا لا آجلا على الرغم من قفزة في الإصابات بكوفيد-19.

وارتفع مؤشر الدولار في وقت سابق إلى 92.887، وهو أعلى مستوى له منذ 27 أغسطس. وجرت تداوله في أواخر التعاملات مرتفعا 0.1 بالمئة عند 92.707.

وتنتظر السوق حزمة بيانات اقتصادية أمريكية هذا الأسبوع، بدءا ببيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء والتي ستقدم صورة عامة لتقدم الاقتصاد قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع القادم.

وجاء اليورو بين العملات التي تراجعت أمام العملة الخضراء مع انخفاضه إلى 1.1770 دولار، وهو أدنى مستوى له في حوالي أسبوعين بعد أن قال البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي إنه سيبدأ تقليص برنامجه الطارئ لمشتريات السندات. وجرى تداول العملة الأوروبية في أواخر التعاملات منخفضة 0.1 بالمئة عند 1.1799 دولار.

وفي مقابل العملة اليابانية استقر الدولار عند 109.95 ين.

وفي سوق العملات المشفرة، هبطت بتكوين 3.1 بالمئة إلى 44 ألف و567 دولارا.

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