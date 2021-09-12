مصرع 14 شخصاً بصاعقة في باكستان

المصدر: أ ف ب

لقي ما لا يقل عن 14 شخصاً مصرعهم، وأصيب ثلاثة آخرون، في صاعقة ضربت الجبال شمال غربي باكستان، وفق ما أفادت السلطات المحلية اليوم.

ووقع الحادث في منطقة تورغار بإقليم خيبر بختنخوا التي تشهد منذ الأربعاء تساقط أمطار موسمية غزيرة وانهيارات أرضية.

وقال المتحدث باسم الإقليم، كمران بانغاش، إن «14 شخصاً على الاقل من العائلة نفسها قُتلوا بعدما ضربت صاعقة منزلين مجاورين»، مشيراً إلى أن بين القتلى خمسة أطفال وأربع نساء.

وأكد مكتب رئيس حكومة الإقليم الحصيلة.

وتعتبر الأمطار الموسمية، التي تستمر من يونيو إلى سبتمبر، ضرورية لري المحاصيل وتأمين احتياطي المياه في شبه القارة الهندية.

لكن في كل عام، تتسبب الأمطار الغزيرة بضحايا ودمار.

وفي نوفمبر 2019، لقي 18 شخصاً مصرعهم في صاعقة في ثار، المنطقة النائية والصحراوية جنوبي باكستان.

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