في ذكرى 11 سبتمبر.. جورج بوش: قلِق على مستقبل أمريكا

المصدر: أ ف ب

أعرب الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، الذي وقعت هجمات 11 سبتمبر خلال ولايته، عن قلقه على مستقبل الولايات المتحدة.

وقال بوش، في كلمته اليوم بمناسبة مرور 20 عاماً على هذه الهجمات، إن ما يدعوه إلى هذا الشعور هو ما يراه اليوم من الانقسام.

وأضاف، خلال حفل لإحياء الذكرى في شانكسفيل بولاية بنسلفانيا حيث سقطت رابع طائرة تم خطفها: «في الأسابيع والأشهر التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر، كنت فخوراً بقيادة شعب مدهش ومرن وموحّد».

وتابع: «عندما يتعلق الأمر بوحدة أمريكا، فإن تلك الأيام تبدو بعيدة عنا».

وأوضح أن «الكثير من سياستنا باتت دعوة صريحة للغضب والخوف والاستياء، وهذا يجعلنا قلقين بشأن بلدنا ومستقبلنا معاً».

يُذكر أن 40 شخصاً قُتلوا، إضافة الى أربعة خاطفين، عندما تحطمت طائرة الرحلة الرقم 93 التابعة لشركة يونايتد إيرلاينز خلال توجهها من نيويورك إلى سان فرانسيسكو في شانكسفيل.

وتصدى الركاب للخاطفين ومنعوهم من قيادة الطائرة نحو الهدف المقصود الذي يُعتقد أنه كان مبنى الكونغرس في واشنطن.

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