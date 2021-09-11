العالم في صور

المصدر: أ.ف.ب .رويترز.إي.بي.إيه

مدنيون بغينيا كوناكري يحتفون بوصول مجموعة من العسكريين إلى ساحة للاحتفال عقب الإطاحة بالرئيس ألفا كوندي .

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مزارع أفغاني يجفف محصول العنب في منطقة ريفية بقندهار مع عودة الحياة تدريجياً بعد سيطرة طالبان على الحكم .

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طائرة إطفاء تسيطر على حرائق غابات في منطقة مأهولة بالسكان في إستيبونا الإسبانية .

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جانب من عملية فرز الأصوات في مدينة سلا المغربية، حيث أظهرت النتائج خسارة مدوية لحزب العدالة والتنمية .

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خفر السواحل الإيطالي خلال عملية إنقاذ مهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوز .

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أمريكيون بجوار النصب التذكاري لأحداث 11 سبتمبر في ويهاوكين نيويورك حيث يصادق اليوم السبت الذكرى الـ20لهذة الهجمات.

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