زعيم كوريا الشمالية يشارك في الاستعراض العسكري بمناسبة يوم تأسيس الدولة.. فيديو

المصدر: يونهاب

أقامت كوريا الشمالية استعراضا عسكريا بمناسبة الذكرى الـ 73 لتأسيس الدولة (يوم 9 سبتمبر) في منتصف ليل أول أمس بمشاركة قوات الاحتياطي وقوات الشرطة.

وصرحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أمس الخميس، "بمناسبة الذكرى السنوية الـ 73 لتأسيس الدولة، أقيم الاستعراض العسكري للقوات المدنية والقوات الأمنية والعسكرية في ميدان كيم إيل سونغ في العاصمة بيونغ يانغ بحجم كبير، وظهر الرفيق كيم جونغ-أون على منصة التفقد في الميدان وسط عزف موسيقى الترحيب في تمام الساعة 00:00 فجر اليوم، 9 من سبتمبر ".

وحضر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون الفعالية، لكنه لم يلق خطابا على الأوضح، بينما قال سكرتير حزب العمال الحاكم لي إل-هوان في خطابه "إن الاستعراض العسكري العظيم هو بمثابة احترام أسمى يقدمه أبناء الجمهورية للوطن الأم العزيز ".

وأجري العرض العسكري أول أمس بقيادة الحرس الأحمر للعمال والفلاحين وهو يساوي قوات الاحتياطي في الجنوب، وتفقده سكرتير الحزب للنظام الهرمي جو يونغ-وون.

وسارت وحدات قوات الاحتياطي التابعة للأقاليم في أرجاء البلاد تحت قيادة السكرتير الحزبي المسئول في كل إقليم.

ولم تشر وكالة الأنباء المركزية الكورية إلى الأسلحة الاستراتيجية التي عُرضت خلال الحدث.

كما شاركت في العرض وحدة الحجر الصحي الطارئ المسؤولة عن مكافحة الأمراض الوبائية (كوفيد-19) ووحدة تابعة لوزارة الصحة، بالإضافة إلى مشاركة وحدات الآليات المصاحبة بدرجات نارية وجرارات زراعية.

وأقيمت ألعاب نارية عند افتتاح وختام العرض العسكري، وتواصل حفل في الميدان بمشاركة شباب وطلاب بعد انتهاء العرض.

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