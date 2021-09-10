بايدن يفرض التلقيح أو الفحص الدوري على بعض الشركات

المصدر: أ ف ب

أعلن البيت الأبيض، أمس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر فرض إلزامية التلقيح أو الفحوص الدورية الأسبوعية للعاملين في شركات تضم مئة موظف أو أكثر، في إطار تعزيز جهود احتواء المتحورة دلتا من فيروس كورونا.

وجاء في بيان للرئاسة الأمريكية أنه يتعيّن على الشركات أن «تضمن أن قواها العاملة ملقّحة بالكامل، أو أن تطلب من العمال غير الملقّحين أن يُبرزوا نتيجة فحص سلبية على نحو أسبوعي على الأقل».

وسيشمل القرار نحو 80 مليون شخص، وسيضاف إلى إجراءات أخرى مفروضة على موظفي المؤسسات الفدرالية، وإلى تدابير جديدة مفروضة على العاملين في المستشفيات التي تتلقى تعويضات الرعاية الصحية الفدرالية.

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