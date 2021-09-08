لقاحات كورونا تلبي الطلب العالمي كاملاً بنهاية 2021

المصدر: واشنطن - البيان، وكالات

أظهرت بيانات متخصصة بلقاحات مكافحة فيروس كورونا، أنه بحلول نهاية العام الحالي، ستنتهي الهوة بين العرض والطلب على اللقاحات وسيكون بإمكان كل دول العالم الحصول على حصص كافية لتوسيع حملات التطعيم، خاصة في الدول التي لم تحصل على حصص كافية.

وقالت شركة متخصصة في تحليل البيانات، إنه بنهاية سبتمبر الجاري، سيكون لدى الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي لقاحات ضد فيروس كورونا متاحة لتتمكن تلك الدول من تقديم 500 مليون جرعة إلى دول أخرى دون التأثير على حملات التطعيم فيها. كما توقعت شركة «ايرفينيتي» التي تتخصص في بيانات الشركات والعلوم إن لقاحات فيروس كورونا ستظل متاحة بدرجة أكبر مع انتاج 12 مليار جرعة لقاح بنهاية العام 2021.

وذكرت الشركة أن نحو نصف هذا العدد ستنتجه شركات صينية والنصف الآخر ستنتجه شركات غربية. وفي الوقت الحالي، تم تطعيم نحو ثلث سكان العالم بجرعتي اللقاح المضاد للفيروس.

وتظهر البيانات الجديدة أن اللقاحات فعالة للغاية ضد العدوى وخاصة الأمرض الخطيرة، وفقاً للشركة. كما أنها فعالة أيضاً في مواجهة السلالة دلتا المتحورة الأكثر عدوى من فيروس كورونا.

وتعمل العديد من الدول الكبرى على وضع خطط للحفاظ على مسار فتح الأسواق والقطاعات الحيوية عبر مكافحة المتحور دلتا. وفي هذا الإطار، يلقي الرئيس الأميركي جو بايدن غداً خطاباً يحدد فيه خطط مكافحة المتحورة دلتا الشديدة العدوى للفيروس المسبب لكوفيد 19، في مسعى لاستعادة الزخم السياسي الذي يتراجع بسرعة. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن بايدن «سيخاطب الشعب الأميركي بشأن خطته القوية لوقف انتشار المتحورة دلتا وتعزيز حملة التلقيح». و«الاستراتيجية المؤلفة من ست نقاط» موجهة للقطاعين العام والخاص.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز