"هنغتشو" الصينية.. عاصمة الياسمين العالمية

المصدر: البيان

يقال إن "على كل 10 أزهار ياسمين في العالم، هناك 6 زهور من هنغتشو"، حيث تعد زهرة الياسمين بطاقة لمدينة هنغتشو، التي تعرف بأنها أصل هذه الزهرة في الصين، وهناك من يطلق عليها اسم عاصمة الياسمين العالمية.

تتجاوز مساحة زراعة الياسمين بالمدينة 120 ألف مو صيني (مو واحد يساوي نحو 0.067 هكتار)، وتضم 330 ألف مزارع زهور، بإنتاج سنوي يزيد على 95 ألف طن من زهور الياسمين و80 ألف طن من شاي الياسمين، وهو ما يمثل 80٪ من حصة الإنتاج في الصين وما يزيد على 60٪ من الحصة العالمية.

وبلغت قيمة العلامة التجارية الشاملة لمنتجات الياسمين في المدينة 21.53 مليار يوان، مما يجعلها العلامة التجارية الأكثر قيمة للمنتجات الزراعية في قوانغشي.

في العام 2020، بلغت مساحة زراعة الياسمين في مدينة هنغتشو 120 ألف مو (يساوى مو واحد نحو 0.067 هكتار)، مع ما يقرب من 330 ألف مزارع زهور، ويمكن إنتاج 95 ألف طن من أزهار الياسمين سنويا، بالإضافة إلى أكثر من 130 شركة شاي معطرة بإنتاج سنوي يقارب 80 ألف طن من شاي الياسمين، وبذلك يعد "موطن الياسمين الصيني" الحقيقي، وفق صحيفة "الشعب" الصينية.

المعروف عن بعض الصينيين حبهم لشرب الشاي الممزوج بعطر الياسمين. وقد أدخلت مدينة هنغتشو تكنولوجيا إنتاج الشاي المعطر بناءً على أساس مزايا زراعة الياسمين الخاصة بها، ما مكّنها من إنتاج شاي الياسمين عالي الجودة. في الوقت الحاضر، تمتلك المدينة أكثر من 60 علامة تجارية محلية لشاي الياسمين، وقد فازت المنتجات بالعديد من الجوائز في المسابقات المحلية والأجنبية ولاقت قبولًا جيدًا من قبل السوق.

كما يعجب الشاي بعطر الياسمين الفريد الأجانب أيضاً. ووفقًا لإحصاءات جمارك يونغتشو، في الفترة من يناير إلى مايو من هذا العام، تجاوز حجم صادرات شاي الياسمين 23 طنا، وتم تصديرها بشكل أساسي إلى اليابان والولايات المتحدة والمغرب وفيتنام وفرنسا، وزادت قيمة الصادرات بنحو 40٪ على أساس سنوي.

وفي مارس من هذا العام، دخلت "اتفاقية المؤشرات الجغرافية بين الصين والاتحاد الأوروبي" حيز التنفيذ رسميًا، وتم إدراج شاي الياسمين لمدينة هنغتشو في قائمة الاتفاقية. وستنتهز صناعة الياسمين بهنغتشو الفرصة لتحقيق التطوير الصناعي، ودخول سوق الاتحاد الأوروبي، وتعزيز نفوذها وقدرتها التنافسية في السوق الدولية.

تتمسك مدينة هنغتشو في السنوات الأخيرة، بمزايا صناعة الياسمين، وتتطور بقوة صناعة معالجة الياسمين، وبنت أساسًا مركز صناعة الياسمين العالمي، وشكلت الحزام الصناعي المتكون بين الياسمين والشاي المعطر، ونباتات الأصص، والأغذية، والسياحة، والإمدادات المطاعم والرعاية الطبية والرياضية والصحية.

وقد أصبح شاي الياسمين، والياسمين الطبي، والياسمين الثقافي والإبداعي، وحتى شاي حليب الياسمين المفضل للشباب، اتجاهًا رئيسيًا لتطوير صناعة الياسمين في مدينة هنغتشو، وتسريع تطوير صناعة الياسمين في مدينة هنغتشو نحو أعمق وأشمل وأشهر وأجود الجودة.

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