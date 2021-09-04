بلينكن: فرق الخارجية لا تزال على اتصال بالأمريكيين المتواجدين في أفغانستان
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن فرق وزارة الخارجية على اتصال دائم بالأمريكيين الذين بقوا في أفغانستان وما زالوا يرغبون في المغادرة، مشيراً إلى تعيين فرق لإدارة الحالات لكل مواطن أمريكي متبقٍ أبدى اهتمامًا بالمغادرة.
وأفاد بلينكن في مؤتمر صحفي حول آخر المستجدات في أفغانستان، أن الخارجية الأمريكية كان لديها أكثر من 17000 متقدم برنامج المهاجرين الأفغان الخاص، مشيراً إلى أن الخارجية الأمريكية استمرت في معالجة الطلبات الممكنة لإيجاد طرق بديلة حتى لا يضطر الأفغان إلى الانتظار حتى ننتهي، حيث يُعالج 1000 طلب أسبوعياً.
وأبان أن بلاده ستراقب ما تبدو عليه الحكومة الأفغانية، وما هي السياسات التي تسعى إليها الحكومة الأفغانية الجديدة المزمع تشكيلها، معرباً عن توقعاته أن تفي طالبان بالالتزامات التي التزمت بها بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بحرية السفر.
وشدد على أن بلاده لن تسمح بإن تكون أفغانستان ساحة للإرهاب الموجه للولايات المتحدة ولشركائها، مبيناً التزام بلاده بدعم الحقوق الأساسية للأشخاص، بما في ذلك النساء والأقليات.
وأشار إلى أن 75% ممن أُجلوا من أفغانستان كانوا معرضين للخطر، مبيناً أن تأليف حكومة أفغانية شاملة سيشكل خطوة إيجابية لاحترام طالبان لالتزاماتها.