بلينكن: فرق الخارجية لا تزال على اتصال بالأمريكيين المتواجدين في ‏أفغانستان

المصدر: د ب ا

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن فرق وزارة الخارجية على اتصال دائم بالأمريكيين الذين ‏بقوا في أفغانستان وما زالوا يرغبون في المغادرة، مشيراً إلى تعيين فرق لإدارة الحالات لكل ‏مواطن أمريكي متبقٍ أبدى اهتمامًا بالمغادرة. ‏

وأفاد بلينكن في مؤتمر صحفي حول آخر المستجدات في أفغانستان، أن الخارجية الأمريكية كان ‏لديها أكثر من 17000 متقدم برنامج المهاجرين الأفغان الخاص، مشيراً إلى أن الخارجية الأمريكية ‏استمرت في معالجة الطلبات الممكنة لإيجاد طرق بديلة حتى لا يضطر الأفغان إلى الانتظار حتى ‏ننتهي، حيث يُعالج 1000 طلب أسبوعياً. ‏

وأبان أن بلاده ستراقب ما تبدو عليه الحكومة الأفغانية، وما هي السياسات التي تسعى إليها الحكومة ‏الأفغانية الجديدة المزمع تشكيلها، معرباً عن توقعاته أن تفي طالبان بالالتزامات التي التزمت بها بشكل خاص عندما ‏يتعلق الأمر بحرية السفر. ‏

وشدد على أن بلاده لن تسمح بإن تكون أفغانستان ساحة للإرهاب الموجه للولايات المتحدة ‏ولشركائها، مبيناً التزام بلاده بدعم الحقوق الأساسية للأشخاص، بما في ذلك النساء والأقليات. ‏

وأشار إلى أن 75% ممن أُجلوا من أفغانستان كانوا معرضين للخطر، مبيناً أن تأليف حكومة ‏أفغانية شاملة سيشكل خطوة إيجابية لاحترام طالبان لالتزاماتها.‏

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