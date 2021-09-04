العالم في صور
أفغان يتدفقون نحو بوابة الصداقة في بلدة شامان الحدودية مع باكستان بعد إغلاق المطار ووقف عمليات الإجلاء .
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ازدحام شديد لسائقي الدراجات النارية عند محطة وقود في بيروت يعكس استمرار أزمة البنزين في البلاد .
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شارع غمرته مياه الأمطار في فيلادلفيا الأمريكية حيث تسبب إعصار إيدا في مقتل العشرات .
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أعمال البناء تجري على قدم وساق في العاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة .
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عرض عسكري في تاجوراء الليبية خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الشرطة .
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الشرطة العسكرية الروسية تنتشر في منطقة درعا البلد السورية عقب اتفاق تسوية قيد التنفيذ
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إطفائية تصوب المياه على بؤر الحرائق في غابات كاليفورنيا الأميركية لتتأكد من الإخماد الكامل للنيران.