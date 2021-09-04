    العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    العالم في صور

    المصدر:
    • رويترز - أ.ف.ب
    التاريخ:

    أفغان يتدفقون نحو بوابة الصداقة في بلدة شامان الحدودية مع باكستان بعد إغلاق المطار ووقف عمليات الإجلاء .

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    ازدحام شديد لسائقي الدراجات النارية عند محطة وقود في بيروت يعكس استمرار أزمة البنزين في البلاد .

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    شارع غمرته مياه الأمطار في فيلادلفيا الأمريكية حيث تسبب إعصار إيدا في مقتل العشرات .

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    أعمال البناء تجري على قدم وساق في العاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة .

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    عرض عسكري في تاجوراء الليبية خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الشرطة .

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    الشرطة العسكرية الروسية تنتشر في منطقة درعا البلد السورية عقب اتفاق تسوية قيد التنفيذ 

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    إطفائية تصوب المياه على بؤر الحرائق  في غابات كاليفورنيا الأميركية لتتأكد من الإخماد الكامل للنيران.

     
     
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