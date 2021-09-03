خطوة مفاجئة لرئيس وزراء اليابان تمهد الطريق لزعيم جديد

المصدر: طوكيو - رويترز

أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا في خطوة مفاجئة اليوم الجمعة أنه سيتنحى، مما يمهد الطريق لرئيس وزراء جديد بعد عام واحد في المنصب شابه الاستياء من رد فعله إزاء جائحة «كوفيد 19» وتراجع شعبيته.

انخفضت نسبة التأييد لسوغا، الذي تولى المنصب بعد استقالة سلفه شينزو آبي في سبتمبر 2020 بسبب اعتلال صحته، إلى ما دون 30 في المئة، فيما يواجه البلد أسوأ موجة إصابات بكورونا (كوفيد 19) قبل الانتخابات العامة المقررة العام الجاري.

ولم يستفد شوغا من آخر إنجاز كبير له وهو استضافة أولمبياد طوكيو التي تم تأجيلها قبل أشهر من توليه المنصب ارتفاع إصابات كورونا.

ويعني قراره عدم السعي لإعادة انتخابه كرئيس للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم هذا الشهر أن الحزب سيختار زعيماً جديداً ليصبح رئيساً للوزراء.

وقالت محطة (تي.بي.إس) اليوم الجمعة، دون أن تنقل عن أي مصدر، إنه لا يوجد مرشح بارز واضح، لكن الوزير المسؤول عن حملة التطعيم في اليابان تارو كونو، والذي يحظى بشعبية كبيرة، يعتزم ترشيح نفسه. وأعلن وزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا بالفعل أنه سيخوض السباق.

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