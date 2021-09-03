الحرائق تلتهم محيط منطقة اصطياف شهيرة في كاليفورنيا.. فيديو

المصدر: البيان

أتت النيران على الأشجار والمنازل، وتصاعد الدخان الكثيف إلى حد الشعور بالاختناق في توين بردجز من ولاية كاليفورنيا، وتحديدا في منطقة الاصطياف الشهيرة من بحيرة تاهوي.

وبينما يواجه المنتجع السياحي ساوث ليك تاهو الدمار حزم حوالي 20 ألف شخص أمتعتهم وهربوا بحياتهم.



وجراء دخان النيران الكثيف أصبحت جودة الهواء حول بحيرة تاهوى من بين أسوأ المستويات في العالم منذ يوم الأربعاء.

وأظهرت الصور المذهلة من بحيرة تاهوي الضباب البرتقالي الكثيف معلق فوق مياهها العذبة النقية.

وصدرت أوامر للمقيمين والسياح في منطقة بحيرة تاهوي بإخلاء الوجهة الصيفية الشهيرة، حيث يتسابق المسؤولون لاحتواء الحريق الهائل.

وقال مسؤولون إن الحريق التهم حتى الآن أكثر من 186568 فدانًا وتم احتواؤه بنسبة 15 بالمائة فقط.

وأعلن مسؤولو الإطفاء إنهم لا يتوقعون احتواء الحريق بالكامل حتى 13 سبتمبر، بحسب ما ذكرت "ديلي ميل".

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