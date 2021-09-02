عاصفة جديدة تتشكل قبالة ساحل أفريقيا

المصدر: (واشنطن ـ د.ب.أ)

تشكل منخفض استوائي جديد قبالة ساحل أفريقيا، ومن المحتمل أن يظل متعمقاً وسط المحيط الأطلسي قبل أن يأخذ شكل إعصار بحلول يوم غدٍ الجمعة.

وتصاحب العاصفة رياح سرعتها 35 ميلاً في الساعة على بعد 335 ميلاً (540 كم) جنوب شرق الرأس الأخضر، وتتحرك غرباً إلى الشمال الغربي بسرعة 16 ميلاً في الساعة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء عن المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة.

وأفادت الوكالة بأنه من المتوقع أن يتم إطلاق اسم «لاري» على العاصفة وستصبح إعصاراً من الفئة الثانية على الأقل.

وبحلول الأحد المقبل ستكون العاصفة بعيدة عن اليابسة في وسط المحيط الأطلسي.

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