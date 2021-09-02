فرنسا وألمانيا تدعوان إيران لاستئناف محادثات النووي

المصدر: (عواصم - وكالات)

دعا وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، أمس، نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، للعودة الفورية للمحادثات النووية.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن لودريان شدد على أهمية عودة إيران للمفاوضات النووية على الفور في مكالمة هاتفية مع عبد اللهيان. وأضافت «شدد الوزير على أهمية وضرورة الاستئناف الفوري للمفاوضات التي علقتها إيران منذ يونيو».

بدورها، قالت وزارة الخارجية الألمانية إنها حضت إيران، على استئناف المحادثات بشأن الاتفاق النووي.

وقال ناطق باسم الوزارة في إفادة صحفية: «نناشد إيران بقوة العودة إلى طاولة المفاوضات بشكل بناء وفي أسرع وقت ممكن.. نحن مستعدون للقيام بذلك، لكن الإطار الزمني لن يكون مفتوحاً إلى أجل غير مسمى».

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