217.7 مليون إصابة بكورونا حول العالم.. وإجمالي اللقاحات 5.29 مليار

المصدر: (نيويورك ـ د.ب.أ)

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 217.7 مليوناً حتى صباح أمس فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 5.29 مليارات جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 217 مليونا و712 ألف حالة. كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و518 ألف حالة. وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز خمسة مليارات و291 مليون جرعة.

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