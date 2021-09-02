اجتماع دولي بشأن أفغانستان بمشاركة 4 دول

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت روسيا أمس عن اجتماع دولي سيعقد لمناقشة التطورات في أفغانستان، ستشارك فيه والولايات المتحدة والصين وباكستان.

ونقلت وكالة «ريا نوفوستي» عن نائب وزير الخارجية الروسي، إيغور مارغولوف، قوله: «روسيا والصين والولايات المتحدة وباكستان تحضّر لاجتماع حول أفغانستان في كابول، لكن بعد استقرار الوضع هناك واستئناف عمل المطار». وأعرب عن اعتقاده أن «تنظيم داعش لن يلقي سلاحه على الأرجح أو أن يتخلى عن فكرة بناء الخلافة المزعومة في ظل الظروف الراهنة»، وفق قوله، وقال إن بلاده لا تستبعد أن يعبر مسلحو داعش حدود الدول المجاورة لأفغانستان بما في ذلك تحت ستار اللاجئين.

وتتركز مخاوف موسكو من احتمال حدوث انهيار شامل في أفغانستان، بما يؤدي إلى موجات لجوء يتسلل عبرها إرهابيون. ودعت روسيا إلى تشكيل حكومة تمثيلية تشكل كل الأفغان، معتبرة ذلك الأساس لإنهاء النزاع في أفغانستان.

منشآت جديدة

من جهتها، أعلنت السفارة الأمريكية في دوشنبه أن الولايات المتحدة ستساعد في بناء منشآت جديدة لحرس الحدود في طاجيكستان على الحدود مع أفغانستان وأوزبكستان للتعامل بصورة أفضل مع التهديدات الأمنية. وأضافت السفارة أن المنشآت الجديدة، التي ستُشيد بالطرف الجنوبي الغربي لطاجيكستان، ستحل محل أخرى قديمة وتسمح لحرس الحدود بإرسال قوات بسرعة أكبر إلى المناطق الحدودية رداً على التهديدات. وتستضيف طاجيكستان، التي تعهدت بقبول 100 ألف لاجئ أفغاني، قاعدة عسكرية روسية.

أما بريطانيا، فذكرت على لسان وزير خارجيتها دومينيك راب أنها تريد أن يكون لحكومتها تمثيل دبلوماسي في أفغانستان، لكن ذلك غير ممكن الآن بسبب الوضع الأمني وفق قوله.

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