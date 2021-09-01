مفاوض كوري جنوبي: واشنطن تتطلع لاستئناف الحوار مع بيونغيانغ

المصدر: سيئول - د.ب.أ

ذكر كبير المفاوضين النوويين الكوريين الجنوبيين أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، «تحافظ بثبات على موقف يتطلع إلى الأمام وإبداعي ومرن ومنفتح» لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية وتحقيق تقدم، طبقاً لما ذكرته شبكة «كيه.بي.إس.وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

وأدلى الممثل الخاص الكوري الجنوبي لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، نوه كيو-دوك بهذا التصريح أمس الثلاثاء، في اجتماع مع المراسلين في السفارة الكورية الجنوبية في واشنطن.

وتابع أن سيئول وواشنطن تجريان مناقشات حول مختلف سبل الانخراط مع بيونغيانغ، مشدداً على أنهما يشتركان في ضرورة الحاجة إلى إجراء استعدادات، حال أعطت كوريا الشمالية رداً إيجابياً.

وأضاف أنه على الرغم من الوضع، الذي يتغير سريعاً في الشؤون الدولية، يمكنه أن يؤكد أن واشنطن تعترف بأن القضية النووية الكورية الشمالية ملحة وتعتزم معالجتها بوصفها تمثل أولوية رئيسية.

وذكر مسؤول حكومي بارز أن واشنطن تعتزم إجراء مشاورات صادقة حول جميع القضايا، التي تهم بيونغيانغ، إذا عادت كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات.

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