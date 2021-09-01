مصرع 29 شخصاً في حادث سقوط حافلة بوادٍ في البيرو

المصدر: أ ف ب

لقي 29 شخصاً على الأقلّ مصرعهم، أحدهم طفل، وأصيب 22 آخرون بجروح فجر الثلاثاء في حادث سقوط حافلة في وادٍ في وسط البيرو، بحسب ما أفاد فوج الإنقاذ والشرطة.

وكانت حصيلة أولية أفادت بسقوط 17 قتيلاً، لكن سرعان ما ارتفع عدد الضحايا إلى 26 قتيلاً.

وهذا ثالث حادث مروري يتسبّب بوقوع عدد كبير من الضحايا في غضون أربعة أيام في البيرو.

وكانت الحافلة تقلّ 63 راكباً من هوانوكو (شمال شرق) إلى العاصمة ليما.

وأعرب القومندان فريدي لوارتي، قائد فوج الإنقاذ، في تصريح لمحطة تلفزيونية محليّة عن خشيته من ارتفاع عدد القتلى، وقال "انتشلنا حتى الآن 29 جثة وننتظر وصول رافعة" لنقل الحافلة.

من جهته، قال قائد الشرطة المحليّة سيزار سيرفانتس إنّ سبب الحادث هو "تهوّر" السائق الذي "كان يقود بسرعة عالية".

والأحد لقي 14 شخصاً مصرعهم ولا يزال عدد غير معروف في عداد المفقودين إثر اصطدام قاربين في نهر بمنطقة الأمازون في البيرو.

وقبل يومين من ذلك، سقطت حافلة في وادٍ في جنوب شرق البلاد ممّا أسفر عن مقتل 17 شخصاً.

وحوادث المرور شائعة جداً في البيرو، وهي تحدث خصوصاً بسبب السرعة المفرطة وحالة الطرق السيئة وافتقارها إلى اللافتات وضعف الرقابة من قبل السلطات.

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