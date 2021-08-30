واشنطن .. بدء العد التنازلي لمغادرة كابل

المصدر: وكالات

أعلن البيت الأبيض، اليوم "الاثنين"، إجلاء 1200 شخص من العاصمة الأفغانية كابل، خلال 24 ساعة، فيما باتت 30 ساعة فقط تفصل عن انتهاء عمليات الإجلاء ومغادرة كل القوات الأمريكية.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن 26 رحلة جوية عسكرية أمريكية نقلت ما يقرب من 1200 شخص تم إجلاؤهم، إضافة إلى رحلتين للتحالف على متنهما 50 شخصًا.

وتشير البيانات الأمريكية، إلى أنه منذ 14 أغسطس، قامت الولايات المتحدة بإجلاء وتسهيل إجلاء ما يقرب من 116 ألفا و700 شخص.

وأعلنت نحو 100 دولة تلقيها ضمانات من حركة طالبان بالسماح لجميع الأجانب والأفغان، الذين يحملون تأشيرات بمغادرة أفغانستان، ضمن تفاهم يسري إلى ما بعد الانسحاب الأمريكي من البلاد.

وأكدت هذه الدول في إعلان مشترك، الاستمرار في إصدار وثائق تتيح السفر لبعض الأفغان إلى كافة الدول.

يأتي هذا فيما قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إنه تم التواصل مع حركة طالبان التي أكدت أنها ستسمح بممر آمن للخروج من كابل.

وأضاف سوليفان أن واشنطن تدرس شن هجمات وعمليات عسكرية ضد تنظيم داعش في أفغانستان، موضحا أن واشنطن "قادرة على التصدي للإرهاب من دون وجود دائم على الأرض في أفغانستان".

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