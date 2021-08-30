ظريف يكشف عمله ومكتبه الجديدين بعد تركه للخارجية الإيرانية.. فيديو

المصدر: البيان

كشف وزير الخارجية الإيراني السابق، محمد جواد ظريف، أمس الأحد، عن عمله الجديد بعد تركه لحقيبة الخارجية في بلاده، التي استمر فيها 8 سنوات كاملة.

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي ما نشره ظريف من مقطع فيديو لعمله الجديد، من داخل مكتبه في كلية دراسات العالم في جامعة طهران الرسمية، حيث تجول ظريف بين أركان مكتبه الجديد.

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني السابق قد نشر تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، أكد من خلالها أن عمله المستقبلي سيكون في الجامعة، موضحا أنه لا يوجد مكان أفضل من الجامعة.

وكان محمد جواد ظريف قد أدلى، الأحد قبل الماضي، بخطاب وداع بعد مغادرة منصبه كوزير لخارجية إيران، الذي أكد فيه أن التاريخ وحده هو من سيحكم على قيمة إنجازاته وأسباب فشله.

وشغل محمد جواد ظريف منصب وزير الخارجية الإيرانية لفترتين مدتهما 8 سنوات في حكومة الرئيس السابق، حسن روحاني.

ويشار إلى أن منصب وزير الخارجية في الحكومة الإيرانية الجديدة، قد تولاه حسين أمير عبد اللهيان، خلفا لمحمد جواد ظريف.

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