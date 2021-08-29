آثار كارثية متوقعة في أمريكا لإعصار أيدا

المصدر: وكالات

توقعت الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ الأمريكية حدوث آثار كارثية لإعصار أيدا الذي يقترب من سواحل الجنوب الأمريكي.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن التخطيط جارٍ للاستعداد لمواجهة الأسوأ، مشيراً إلى أنه سيتم بذل كل الطاقات لمواجهة «أيدا».

وأوضح بايدن أن استعادة التيار الكهربائي قد تستغرق أسابيع في بعض الأماكن التي سيضربها الإعصار.

وقال المركز الوطني للأعاصير في مدينة ميامي الأمريكية إن إعصار أيدا وصل إلى اليابسة في ولاية لويزيانا الأمريكية، حيث ضرب مدنية نيو أورلينز بجنوب غرب الولاية بالقرب من بورت فورتشون في شكل عاصفة قوية من الدرجة الرابعة.

ووفقاً للمركز، رافق الإعصار رياح بلغت سرعتها القصوى نحو 240 كيلومتراً في الساعة لدى وصوله الساحل قادماً من خليج المكسيك.

وعادة ما يتسبب إعصار بهذه القوة في دمار كارثي على الأرض، وفقاً للمركز الوطني للأعاصير، الذي حذر من موجات مد عاتية، وهطول أمطار غزيرة وفيضانات.

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