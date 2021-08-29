توقيف مسلَّح قرب كنيسة في باريس

المصدر: أ ف ب

أُوقف رجل مسلح، صباح اليوم، أبلغ عنه كاهن كنيسة توقف فيها للتبرع بالمال، بعدما رصد مسدساً في حقيبة كان يحملها، على ما أفاد مصدر في الشرطة.

وانتظر كاهن رعية في الدائرة التاسعة عشرة شمال شرقي العاصمة الفرنسية مغادرة المشتبه فيه الكنيسة سيراً، ليبلغ عنه بعدما أعرب عن نيته العودة للمشاركة في قداس الساعة الحادية عشرة، على ما أوضح المصدر نفسه.

ونشرت كتيبة مكافحة الجريمة عناصر مراقبة في محيط الكنيسة.

ورصد عناصر من الشرطة الرجل، وأوقفوه قرب الكنيسة، وكان يحمل مسدساً محشواً من عيار 44 مليمتراً.

ووُضع الموقوف، الذي له سوابق إجرامية، لكنه غير معروف من أجهزة الاستخبارات، في الحبس على ذمة التحقيق.

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