الرئيس الفلبيني يرشح نفسه لمنصب نائب الرئيس

المصدر: البيان

أعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي ترشحه لمنصب نائب رئيس البلاد الثلاثاء الماضي لمواصلة حملته ضد المخدرات والمتمردين، ونددت المعارضة بقراره معتبرة أنه مناورة للالتفاف على ملاحقات قانونية قد يواجهها.

ألمح دوتيرتي، الذي اُنتخب لرئاسة البلاد في العام 2016، أنه قد يترشح لولاية ثانية، حتى لو كان الدستور يحظر ذلك، وفق "يورونيوز".

قال دوتيرتي في خطاب مسجل "سأترشح لمنصب نائب الرئيس"، مؤكداً البيان الذي أصدره حزبه، الحزب الديمقراطي الفلبيني - لابان، في وقت سابق.

وأضاف "سأواصل الحملة، إن التمرد ثم الجريمة والمخدرات من أولويات اهتمامي".

وتقدر جمعيات بالآلاف عدد الذين قتلوا بعدما أمر الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي إثر توليه السلطة، مباشرة قوات الأمن تعقب مدمني وتجار المخدرات في حملة مثيرة للجدل استهدفت الشباب بشكل أساسي.

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