بايدن متوعّداً منفّذي هجوم كابول: سنطاردكم ونجعلكم تدفعون الثمن

المصدر: أ ف ب

توعّد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الخميس منفّذي الهجوم الانتحاري، الذي استهدف مطار كابول وأسفر عن مقتل 12 جندياً أمريكياً وعشرات المدنيين الأفغان بأنّ الولايات المتحدة "ستطاردهم".

وفي خطاب ألقاه في البيت الأبيض ووصف فيه جنود بلاده الذين قتلوا في هذا التفجير بأنّهم "أبطال"، قال بايدن "لن نسامح. لن ننسى. سنطاردكم ونجعلكم تدفعون الثمن".

كما أكّد بايدن أنّ عمليات الإجلاء من أفغانستان ستتواصل على الرّغم من الهجوم الانتحاري الذي استهدف مطار كابول، قائلاً إنّ "الولايات المتحدة لن تسمح بترهيبها"، مضيفاً "لن نسمح لإرهابيين بأن يثبطوا عزيمتنا. لن ندعهم يوقفون مهمّتنا. سنواصل عمليات الإجلاء".

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