انفجار ضخم آخر يهزّ كابول للتو

المصدر: أ ف ب

هزّ دوي انفجار ضخم كابول في وقت مبكر اليوم الجمعة بعد ساعات على تفجيرين اثنين استهدفا مطار كابول وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنهما.

وسمع طاقم مكتب فرانس برس صوت الانفجار الجديد. ولم يكن واضحا على الفور السبب وراءه، خصوصا في غياب أية إدارة منذ استيلاء طالبان على السلطة في البلاد في 15 اغسطس وانهيار القوات الحكومية الأفغانية.

وكان تنظيم "داعش" أعلن قبيل ذلك مسؤوليته عن الهجوم الذي نفذ بعد ظهر أمس الخميس قرب مطار كابول، حيث تواصل الدول الغربية عمليات الإجلاء الكثيفة لأجانب وأفغان راغبين بمغادرة البلاد.

وقال الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد لوكالة فرانس برس إن الهجوم أسفر عن "13 إلى 20 قتيلا" على الأقل و52 جريحا في حين قالت واشنطن ان 12 عسكريا امريكيا قتلوا وجرح 15 آخرون.

وقال مصدر صحي في الحكومة الأفغانية السابقة إن الحصيلة قد تصل إلى 60 قتيلا.

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