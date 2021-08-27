الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى اجتماع لمجلس الأمن حول أفغانستان

المصدر: أ ف ب

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الخميس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي الى اجتماع لمناقشة الوضع الفوضوي في أفغانستان، وفق ما أفاد دبلوماسيون.

وبعث غوتيريش برسائل رسمية يدعو فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين الى اجتماع يعقد الاثنين، بحسب ما قال دبلوماسيون لوكالة فرانس برس.

وأضاف الدبلوماسيون أن بعض الدول الدائمة العضوية كانت تبحث إمكان عقد اجتماع منذ أيام.

وأشار دبلوماسي الى أن روسيا بدا وكأنها متحفظة، لكن من المتوقع أن تحضر الدول الخمس جميعها الاجتماع.

وأكد متحدث باسم غوتيريش الدعوة الى هذا الاجتماع الذي لن يشمل الأعضاء الحاليين غير الدائمين في مجلس الأمن.

والتأم مجلس الأمن بكامل هيئته آخر مرة بشأن أفغانستان في 16 آب/أغسطس، بعد يوم من استيلاء طالبان على السلطة في البلاد.

وندد غوتيريش أيضا بالتفجيرات التي وقعت أمس الخميس في مطار كابول وأسفرت عن مقتل العشرات، من بينهم 12 جنديا أمريكيا، وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنها.

وقال في بيان أنه رغم أن هذه الحوادث "تسلط الضوء على الوضع المضطرب على الأرض في أفغانستان، إلا أنها أيضا تعزز تصميمنا بينما نواصل تقديم المساعدات العاجلة في جميع أنحاء البلاد لدعم الشعب الأفغاني".

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