استطلاع: طرفا الائتلاف الحاكم في ألمانيا على قدم المساواة في المعركة الانتخابية

المصدر: برلين- د.ب.أ

أظهر استطلاع حديث أن طرفي الائتلاف الحاكم في ألمانيا يقفان على قدم المساواة مع بعضهما البعض في السباق الوشيك في انتخابات البرلمان الألماني «بوندستاغ»، والمقرر سبتمبر المقبل.

وجاء في الاستطلاع، الذي أجراه معهد «قنطار» لقياس مؤشرات الرأي، بتكليف من مجلة «فوكس» الألمانية والتي تنشر نتائجه في عددها غداً السبت، أنه إذا تم إجراء الانتخابات البرلمانية بعد غدٍ الأحد سيحصل كل طرف من الاثنين على 23%.

يشار إلى أن الائتلاف الحاكم يتكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد المسيحي، المكوّن من الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ومن الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا.

ومقارنة بنتائج الاستطلاع قبل أسبوع، ارتفعت نسبة تأييد الألمان للاشتراكيين الديمقراطيين بـ2%، وللاتحاد المسيحي بنسبة نقطة مئوية.

وفي المقابل، فقد حزب الخضر نقطة مئوية من تأييد المواطنين له، وتراجعت نسبة تأييده إلى 18%.

وبحسب الاستطلاع، حصل الحزب الديمقراطي الحر على 12%، فيما حصل حزب البديل على 11%، وحصل حزب اليسار المعارض على 7%، ولم تختلف هذه النسب مقارنة بالأسبوع الماضي.

يشار إلى أنه تم إجراء استطلاع معهد «قنطار» في الفترة بين 18 و24 أغسطس الجاري وشمل 1919 شخصاً.

ولكن نسب تأييد الألمان لطرفي الائتلاف الحاكم تباينت في مؤشر الاتجاه الخاص بمجموعة «أر تي إل» الإعلامية، حيث حصل الاشتراكيون الديمقراطيون على 23%، فيما حصل الاتحاد المسيحي على 22% فقط.

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