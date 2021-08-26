ارتفاع قتلى مشاة البحرية الأمريكية في تفجيري كابل إلى 12 جندياً

المصدر: البيان

قال مسؤولان أمريكيان إن عدد قتلى مشاة البحرية الأمريكية في تفجيري كابل اليوم ارتفع إلى 12 جندياً أمريكياً.

وأكدت وسائل إعلام أفغانية مقتل العشرات وجرح أكثر من 130 شخصاً جراء انفجاري كابول الداميين .

وأعلن الجيش الأمريكي الخميس وقوع انفجارين في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابول، في خضم عمليات الإجلاء الجارية حاليا.

وكانت مستشفى الطوارئ بـكابل أعلنت أن أكثر من 30 مصابا جراء الانفجارين ووفاة 6 أشخاص في طريقهم للمستشفى.

و قال جون كيربي المتحدث الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الخميس إن الانفجار الذي وقع عند بوابة آبي بمطار العاصمة الأفغانية كابول جاء نتيجة هجوم معقد وأسفر عن قتلى ومصابين.

وأضاف أن انفجارا ثانيا على الأقل وقع قرب فندق البارون قرب البوابة.

وقال كيربي في تغريدة على تويتر "يمكننا أن نؤكد أن الانفجار عند بوابة آبي نجم عن هجوم معقد أسفر عن عدد من الضحايا الأمريكيين والمدنيين".

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