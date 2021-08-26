البنتاغون: ملتزمون بموعد 31 أغسطس لإنهاء الإجلاء من أفغانستان

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمس، التزامها بالموعد المحدد لإنهاء عمليات الإجلاء الجوي من مطار كابول، وذلك خلال مؤتمر صحفي لها بشأن تطورات عمليات الإجلاء من أفغانستان. وأكدت الوزارة أن عمليات الإجلاء متواصلة من مطار العاصمة الأفغانية، مشيرة إلى مواصلة عمليات التدقيق الأمني للأشخاص الذين يتم إجلاؤهم من أفغانستان.

كما أكدت الالتزام بموعد 31 أغسطس الجاري لإنهاء الإجلاء الجوي من أفغانستان، وكذلك على مساعدة من يحتاج للإجلاء، لكن الوزارة قالت إنه «إذا دعت الحاجة، في آخر يومين ستكون الأولوية لإجلاء القوات الأمريكية والعتاد العسكري».

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