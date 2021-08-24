أوكرانيا تنفي اختطاف طائرة إجلاء تابعة لها من أفغانستان

المصدر: البيان

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو اليوم الثلاثاء وجود طائرات مختطفة لأوكرانيا في كابل أو أي مكان آخر، وذلك بعد تصريحات لنائب وزير الخارجية يفغيني ينين بشأن حادثة «اختطاف» لطائرة إجلاء أوكرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية لوكالة «إنترفاكس» الأوكرانية موضحا تصريحات نائب الوزير، «نائب وزير الخارجية يفغيني يينين كان يشرح بشكل عام المستوى غير المسبوق من الصعوبات التي كان على الدبلوماسيين مواجهتها من أجل إخراج الأوكرانيين. كان الهدف هو التأكد من أن الأشخاص الضروريين قد استقلوا الطائرة الضرورية في ظروف آمنة ، ثم عادوا بأمان إلى ديارهم». وتابع قائلا: «لا توجد طائرات أوكرانية مختطفة في كابل أو في أي مكان آخر الآن. المعلومات حول الطائرة المخطوفة، التي نقلتها وسائل الإعلام، لا تتوافق مع الواقع» وفق صحيفة الشرق الاوسط.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل وكالة «تاس» الروسية عن نائب وزير خارجية أوكرانيا يفغيني ينين أنه في 17 أغسطس، قام مجهولون باختطاف طائرة أوكرانية وصلت إلى كابل لإجلاء مواطنين أوكرانيين، وتم «اختطافها من قبل مجهولين وتوجهها إلى إيران».

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