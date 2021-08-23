اليونان تجلي سكاناً.. وروسيا تخمد 107 حرائق في 24 ساعة

المصدر: عواصم - وكالات

تكافح فرق الإطفاء، بمساعدة طائرات قاذفة للمياه، حريقين جديدين في جنوبي جزيرة إيفيا اليونانية، وفي شمال غربي أثينا. وذكرت وكالة الأنباء اليونانية، أنّ حريق الغابات على إيفيا، يتجه نحو منتجع مرماري الساحلي الواقع على مسافة 200 كيلومتر شمال شرقي أثينا، حيث تستعد السلطات لإجلاء السكان بالقوارب. واندلع الحريق الجديد صباح اليوم، بعد أسبوعين من حريق ضخم أتى على أكثر من 50 ألف هكتار في شمالي جزيرة إيفيا. واندلع حريق آخر في فيا على بعد 60 كلم شمال غربي أثينا، في غابة كثيفة كانت احترقت على مدى ستة أيام الأسبوع الماضي، قبل أن تتم السيطرة على النيران السبت.

وقررت الشرطة اليونانية، وقف حركة السير على قسم من الطريق السريع في هذه المنطقة، وقامت بإجلاء السكان من قريتين، على سبيل الاحتياط. وأمرت السلطات، بالإخلاء الوقائي لقريتي فيليا وبروفيتيس إلياس، الواقعتين على بعد حوالي 50 كيلومتراً من العاصمة، بعد أن أججت الرياح القوية الحريق. ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات. وقال الناطق باسم الحكومة، يانيس اوكينومو، إنّ المعركة ضد النيران مستمرة، أينما كان هناك جبهة، مضيفاً: «لقد بدأنا بإصلاح الأضرار، وتقديم مساعدة عملية للمنكوبين». وقال مسؤول في فرق الإطفاء، إنه تم نشر 85 من رجال الإطفاء، و13 طائرة هليكوبتر، وثماني طائرات لرش المياه، لاحتواء حريق الغابات غربي أثينا.

وبقيت فرق الإطفاء المنتشرة بالمئات في اليونان، مع تعزيزات أجنبية، متأهبة في مواجهة خطر عودة انتشار حرائق في جزيرة إيفيا، التي تضررت بشدة، جراء النيران الأخيرة، وفي منطقة أركاديا في شبه جزيرة بيلوبونيز، فيما توقعت الأرصاد الجوية هبوب رياح عاتية.

على صعيد متصل، تمكنت فرق الإطفاء الروسية، من إخماد 107 حرائق غابات، امتدت على مساحة أكثر من 130 ألف هكتار في غابات روسيا، خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأعلنت السلطات الروسية، في بيان لها، أنه حتى منتصف ليل أمس، شهدت روسيا اندلاع 163 حريقاً في الغابات، على أراضٍ تبلغ مساحتها 1189186 هكتاراً، بينما لا تزال فرق الإطفاء تكافح النيران في 1.2 مليون هكتار أخرى.

إلى ذلك، أعلنت وحدة حماية الغابات التابعة للشرطة الإيطالية، عن الاشتباه في ما يقرب من 130 شخصاً، بإشعال حرائق الغابات عمداً هذا الصيف، وتم إلقاء القبض على أربعة منهم. كما قامت الوحدة برفع مخالفات إدارية بقيمة يبلغ مجموعها 530 ألف يورو، تتعلق بحرائق الغابات، بحسب ما أعلنته شرطة الدرك الإيطالية في روما.

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