دمار شامل لحرائق الغابات في كاليفورنيا.. فيديو

المصدر: البيان

أظهرت مقاطع فيديو جوية مساكن وبيوتا دمرت كليا بسبب استمرار حرائق الغابات في جميع أنحاء ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

واندلع حريق كاش قبل أيام قليلة وتضاعفت مساحات الحريق ثماني مرات في غضون 24 ساعة الماضية، كما تم إجلاء آلاف السكان إلى أماكن أكثر أمانا، بحسب "يورونيوز".

وتشهد ولاية كاليفورنيا حاليا ما يعتقد أنها "أكبر حرائق الغابات في تاريخها"، متسببة في مقتل 6 أشخاص على الأقل وتدمير قرابة 500 مبنى.

وتحولت حرائق الغابات في شمال ولاية كاليفورنيا لتصبح واحدة من أكبر الحرائق في تاريخ الولاية، الأمر الذي أجبر الآلاف على الفرار، فيما دمرت الحرائق مئات المنازل والمباني الأخرى مع بدء وصول التعزيزات لمساعدة رجال الإطفاء المنهكين.

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