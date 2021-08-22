سرقة ألواح نحاسية من معلم شهير في برلين

المصدر: (أ ف ب)

تعرّض عمود النصر في برلين وهو نصب تذكاري في قلب المدينة، لسرقة ألواح نحاسية مهمّة منه ذات قيمة تاريخية، بحسب ما أعلنت شرطة العاصمة الألمانية.

واكتشف عمّال كانوا يجرون أعمال إصلاح اختفاء أجزاء كبيرة من الألواح المعدنية التي تغطّي سقف المدخل في هذا المعلم الشهير الواقع عند تقاطع أربعة شوارع رئيسية، بحسب المصدر عينه.

وأفادت صحيفة "بي تسد" المحلية بأن قيمة المسروقات قد تصل إلى مئات آلاف اليوروهات.

وشيِّد عمود النصر للاحتفاء بذكرى الحملات العسكرية البروسية، لا سيّما ضدّ فرنسا نابليون. وهو يعدّ من أبرز المعالم السياحية في العاصمة الألمانية، خصوصا بفضل المشهد البانورامي الذي يتسنّى للزائر تأمّله من أعلاه. وظهر هذا المعلم في فيلم فيم فندرز "وينغز أوف ديزاير".

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