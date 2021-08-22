تشاد تسحب 600 جندي من قوة مجموعة «دول الساحل الخمس»

المصدر: (نجامينا- وكالات )

أعلنت تشاد، إعادة 600 جندي بعد الاتفاق مع قوات مجموعة «دول الساحل الخمس» لمكافحة التنظيمات الإرهابية.

وقال الناطق باسم الحكومة التشادية، عبد الرحمن كلام الله، أمس، إن بلاده سحبت بعضاً من قواتها التي نشرت في فبراير، في إطار قوة مجموعة دول الساحل الخمس لمكافحة الإرهابيين في منطقة «المثلث الحدودي»، بين مالي والنيجر وبوركينافاسو، إلى قسمين.

وأوضح كلام الله: «لقد أعدنا نشر 600 جندي إلى تشاد، بالاتفاق مع قوات مجموعة دول الساحل الخمس. إنها إعادة انتشار استراتيجية، للتكيف بشكل أفضل مع التنظيمات الإرهابية».

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