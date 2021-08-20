حريق مهول يلتهم غابات الصنوبر شمال غرب أثينا.. فيديو

المصدر: البيان

يكافح المئات من رجال الإطفاء اليونانيين والبولنديين لليوم الرابع من أجل إخماد حريق كبير أدى إلى تدمير غابة الصنوبر شمال غرب العاصمة اليونانية.

واندلع الحريق بالقرب من قرية فيليا، على بعد حوالي 60 كيلومترا من أثينا، وأهلك آلاف الهكتارات وبسببه أُصدرت أوامر بإخلاء عدة قرى في المنطقة، وفق "يورونيوز".

وكانت الحرائق في فيليا امتدت إلى غابات الصنوبر في جبل باتيرا وخرجت عن السيطرة، حيث اضطرت السلطات إلى إخلاء 5 قرى ودار للمسنين.

ومنذ بداية اليوم تعمل 6 طائرات هليكوبتر و5 طائرات و330 رجل إطفاء و8 مجموعات من المشاة و115 مركبة بالإضافة إلى 143 رجل إطفاء بولندي للسيطرة على الحريق.

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