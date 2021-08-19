استسلام المتهم بمحاولة تفجير قنبلة قرب الكابيتول

المصدر: أ ف ب

سلَّم الرجل، الذي كان يهدد بتفجير قنبلة قرب مبنى الكابيتول في واشنطن، نفسه.

وتم القبض عليه بلا حوادث، اليوم، على ما أفادت الشرطة، بعد ساعات من المفاوضات.

وأوضح قائد شرطة الكونغرس، توماس مانجر، خلال مؤتمر صحافي، أن المشتبه فيه «خرج من سيارته وسلَّم نفسه»، ووُضع «قيد التوقيف بلا حوادث».

وذكر مانجر أنه لا يعرف بعد ما إذا كان هناك فعلاً متفجرات في السيارة.

كانت شرطة الكونغرس الأمريكي أكدت أنها تجري تحقيقات بخصوص تهديد بوجود قنبلة قرب مكتبة الكونغرس اليوم.

وأوردت وكالة أسوشيتد برس أن الشرطة تفحص شاحنة يشتبه في أنها تحمل متفجرات بالمنطقة القريبة من الكونغرس ومباني مكاتبه.

وكتبت شرطة الكونغرس على «تويتر»: «يجري تحقيق في تهديد بوجود قنبلة».

وطلبت الشرطة من جميع العاملين في مكاتب المبنى القديم لمجلس النواب المغادرة والانتقال إلى مبنى لونجوورث المجاور، في حين أبقوا على من هم في مبنى ماديسون في مكاتبهم، وتم إخلاء مبنى جيفرسون، وهو جزء من مكتبة الكونغرس.

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