نائب الرئيس الأفغاني: أنا الرئيس الشرعي المؤقت

المصدر: وكالات

أكد أمر الله صالح نائب الرئيس الأفغاني على "تويتر" اليوم الثلاثاء إنه موجود في أفغانستان وإنه "الرئيس الشرعي المؤقت" للبلاد.

وكان صالح قد قال بعد اجتماع أمني برئاسة الرئيس أشرف غني الذي فر من أفغانستان إنه فخور بالقوات المسلحة وإن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتعزيز المقاومة ضد حركة طالبان.

وغادر الرئيس الأفغاني أشرف غني بلاده "الأحد" الماضي، مع دخول "حركة طالبان" العاصمة كابل. وفي منشور على "فيسبوك"، قال غني إنه اتخذ هذه الخطوة "لتفادي إراقة الدماء".

وأضاف أنه قصد بذلك تجنب حدوث اشتباكات كانت ستعرِّض حياة الملايين من سكان كابول للخطر.

واعترف بأن «طالبان ربحت الحرب»، لكنه رأى أنها «خسرت قلوب الأفغان».

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