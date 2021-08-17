مقتل 13 إرهابياً إثر هجومين في بوركينا فاسو

المصدر: أ ف ب

أعلن الجيش في بوركينا فاسو أمس الاثنين مقتل 13 إرهابيا على الأقلّ وتدمير قاعدة لوجستية لهم لدى تصدّي قواته لهجومين شنّهما مسلّحون إرهابيون في شمال البلاد وشرقها.

وقالت رئاسة الأركان في بيان إنّه نهار الأحد شهدت بلدة بيليانغا بمقاطعة سوم في منطقة الساحل هجوماً شنّه إرهابيون ضدّ متطوّعين في وحدات شبه عسكرية فردّ الجيش على المهاجمين بعملية جوية برية أسفرت عن تحييد حوالي 10 إرهابيين وتدمير أعتدة وحوالى 15 دراجة نارية".

وأضافت أنّ هجوماً ثانياً استهدف مفرزة عسكرية في تانكوالو بالمنطقة الشرقية فتصدّى له الجيش في عملية أسفرت عن "تحييد ثلاثة إرهابيين ومصادرة أسلحة وذخائر ومواد أخرى مختلفة"، مؤكّدة عدم تسجيل أيّ خسائر في صفوف العسكريين.

وأوضحت رئاسة الأركان في بيانها أنّ استطلاعاً جوياً أتاح اكتشاف "قاعدة لوجستية إرهابية في غابة في محيط بلدة دابلو" في المنطقة الشمالية الوسطى ما لبث أن دمّرها الجيش.

ومنذ 2015 تواجه بوركينا فاسو، الدولة الفقيرة في منطقة الساحل، هجمات متزايدة تشنّها جماعات إرهابية تابعة لتنظيمي داعش والقاعدة.

وأسفرت هذه الهجمات عن أكثر من 1400 قتيل وأرغمت 1.3 مليون شخص على مغادرة منازلهم.

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