دفاعات أوزبكستان تسقط طائرة عسكرية أفغانية

المصدر: (عواصم - وكالات)

قالت وزارة الدفاع في أوزبكستان، إن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة عسكرية أفغانية بعد عبور الحدود إلى أراضيها. وسقطت الطائرة في ساعة متأخرة في مقاطعة سوركسونداريو جنوبي أوزبكستان والمتاخمة لأفغانستان.

وقال بهروم ذو الفقاروف الناطق باسم وزارة الدفاع في أوزبكستان، أمس، «أحبطت قوات الدفاع الجوي في أوزبكستان محاولة طائرة أفغانية عسكرية عبور الحدود بشكل غير قانوني». ولم يفصح عن عدد من كانوا على متن الطائرة أو ما إذا كانوا قد نجوا من الحادث. وكانت أوزبكستان قالت إنها احتجزت 84 جندياً أفغانياً عبروا الحدود وطلبوا المساعدة الطبية.

وأعلن المدعي العام في اوزبكستان، أن بلاده أجبرت 22 طائرة و24 مروحية عسكرية أفغانية عبرت الحدود السبت والأحد مع 585 جندياً على متنها، على الهبوط، فيما كانت طالبان تحكم سيطرتها على أفغانستان.

وقال المدعي في رسالة عبر تطبيق تلغرام إن هذه الطائرات «عبرت المجال الجوي لأوزبكستان في شكل غير قانوني» وأجبرت على الهبوط في مطار ترميز الدولي في الجنوب.

إلى ذلك، أعلنت طاجكستان، أنها سمحت بهبوط طائرات تابعة للجيش الأفغاني بعد أن أطلقت «إشارة استغاثة». وقالت الخارجية الطاجيكية، إن «أكثر من مائة جندي أفغاني هبطوا في مطار بختار» في جنوب البلاد.

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