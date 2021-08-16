الهروب من أفغانستان بعد سيطرة طالبان على الحكم .. فيديو

المصدر: البيان

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظة تمسك أفغان بطائرة في محاولة للهرب من مطار كابول بعد سيطرة طالبان على أفغانستان.

وبعد تحليق الطائرة بلحظات شوهد سقوط أشخاص من ارتفاع كبير وتم رصد جثمان شخص في مطار كابول وآخر فوق سطح أحد المنازل.

وقال شهود لرويترز إن ما لا يقل عن خمسة أشخاص قُتلوا في مطار كابول أثناء محاولة المئات ركوب طائرات عنوة لمغادرة العاصمة الأفغانية.

وذكر شاهد أنه رأى خمس جثث تُنقل إلى سيارة. وقال شاهد آخر إنه لم يتضح ما إذا كان القتلى سقطوا بأعيرة نارية أم نتيجة تدافع.

وكان مسؤول أمريكي قد قال إن القوات الأمريكية المسؤولة عن المطار أطلقت النار في الهواء في وقت سابق لتفريق الحشد.

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