العثور على رئيس بلدية مدينة أوكرانية مقتولاً بالرصاص

المصدر: أ ف ب

عثِر الأحد على جثّة رئيس بلديّة مدينة كريفوي روغ الأوكرانيّة وقد بدت عليها آثار رصاص، على ما أعلن الرئيس فولوديمير زيلنسكي والشرطة الوطنيّة.

وتمّ العثور على جثّة كوستيانتين بافلوف (48 عامًا) تحت شرفة منزله حسب ما أوضح زيلنسكي، مشيراً إلى أنّ المحقّقين يعملون في مسرح الجريمة.

وقال إنّ مسؤولي الشرطة سيُقدّمون له الاثنين العناصر الأولى للتحقيق.

ومدينة كريفوي روغ مركز صناعيّ رئيسي في جنوب شرق أوكرانيا، وهي مسقط رأس زيلنسكي.

وقالت الشرطة "حسب التقارير الأولية، عثِر على جثّة رجل مصاب بطلق ناري عند مدخل منزله".

وأكّد زيلنسكي أنّه سيشرف على التحقيق بنفسه.



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